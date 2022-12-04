Алайба рассказал послу США о своих планах на посту министра экономики

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Думитру Алайба встретился с послом США в Молдове Кентом Д. Логсдоном и рассказал ему о своих планах на посту министра экономики.

Стороны «обсудили непосредственные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты министерства».

– Мы хотим привлечь как можно больше инвесторов, освободить экономику, дать предпринимателям больше возможностей для процветания и роста, управлять нынешними кризисами и создать прочную основу для будущего, – отметил министр на своей странице в соцсети по итогам проведённой встречи. Американский посол, по его словам, выразил поддержку повестке дня министерства, передаёт infotag.md.

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