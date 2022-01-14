Алайба признал, что незаконно подписал решение о повышении зарплаты судей КС (ВИДЕО)

Алайба признал, что незаконно подписал решение о повышении зарплаты судей КС (ВИДЕО)

Председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПДС Думитру Алайба признал, что сознательно нарушил закон, подписав проект бюджетно-налоговой политики на 2022 год, в котором содержалось положение о повышении зарплаты судей КС, но которое не было одобрено правительством, как необходимо. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Более того, Алайба дал понять, что не сожалеет об этом.

А какое было решение? Как мы должны были сдвинуть это с места? Надеюсь, я сейчас не сказал ничего такого, о чём не должен был бы говорить, но такова реальность. Мы допустили ошибку и должны были её исправить, – сказал он.

Алайба добавил, что у этого решения «не было никакого эффекта», поэтому он не считает, что должен быть наказан за своё антиконституционное деяние.

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