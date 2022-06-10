Алайба признаёт: В регулирующих органах всё ещё полно людей Плахотнюка

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Хотя очищение системы от людей бывшего лидера ДПМ было одним из предвыборных обещаний ПДС, в регулирующих органах всё ещё полно людей прежнего режима. Об этом заявляет депутат от ПДС Думитру Алайба, по словам которого система была очищена на уровне госсекретарей, но очень сложно очистить регулирующие органы.

– В контролирующих органах полно людей Плахотнюка, потому что их сложнее очистить. Мы управляем страной согласно закону, а не по-бандитски. Процесс очищения идёт, но это не сделаешь в одночасье. В НБМ люди работают со времён Плахотнюка, и иногда у меня возникают вопросы по поводу их решений. Но будет подготовлен отчёт, в котором мы дадим оценку деятельности этого учреждения. Счётная палата является независимым учреждением. Олигархи позаботились о том, чтобы оставить своих людей в таких ведомствах, откуда их очень сложно выгнать. Мы обещали убрать всех воров, но в то же время мы обещали действовать законными методами, – рассказал Алайба в рамках передачи на частном телеканале, сообщает ipn.md.

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