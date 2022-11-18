Алайба и Иорданов принесли присягу перед Санду и Гаврилицей

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Новый министр экономики Думитру Алайба и новый министр окружающей среды Родика Иорданов сегодня принесли присягу при вступлении в должность перед президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Глава государства поблагодарила бывших министров и пожелала успехов новым.

– Все работали честно, и браться за почти неработающие учреждения непросто. Но изменения нужно вносить вовремя: «Нужный человек на нужном месте». В последнее время правительству пришлось столкнуться со многими беспрецедентными вызовами. Война затронула благополучие каждого гражданина, создала трудности, поставила под угрозу безопасность и будущее страны. Влияние кризиса серьёзное. Мы здесь не только для того, чтобы тушить пожары, мы также должны работать для экономического возрождения страны. Бизнес должен соблюдать закон, но и его тоже нужно уважать. Мы очень нуждаемся в иностранных инвестициях, интерес к нашей стране есть, однако нам нужны серьёзные усилия по продвижению страны, — заявила Санду.

При этом глава государства отметила, что ждёт от министров смелых действий и прогресса. Наталья Гаврилица также поздравила новых министров, отметила их смелость и пожелала им плодотворной работы.

Думитру Алайба был депутатом, а в 2009-2013 гг. работал в правительстве Филата. Затем в течение трёх лет он возглавлял Экономический совет при премьер-министре Республики Молдова. Алайба был назначен министром экономики в среду на заседании правительства после отставки Серджиу Гайбу.

В то же время Родика Иорданов занимала должность госсекретаря Министерства окружающей среды с 23 августа 2021 года, передаёт moldpres.md.

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