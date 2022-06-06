Алайба 2 года назад: Когда мы будем у власти, во всём, что бы ни происходило, будем виноваты только мы. Люди ждут решений, а не извинений

Алайба 2 года назад: Когда мы будем у власти, во всём, что бы ни происходило, будем виноваты только мы. Люди ждут решений, а не извинений

Два года назад Думитру Алайба, тогда ещё будучи в оппозиции, ответственно заявлял, что когда ПДС придёт к власти, они не будут винить в своих неудачах и провалах никого – ни оппозицию, ни прессу, ни НПО, ни диаспору и т.д. “Когда мы будем у власти, виноватыми во всём будем мы. Мы будем первыми ответственными, с которых вы будете спрашивать”, – отмечал депутат. 

Алайба также добавлял, что так, по его мнению, должна вести себя действительно ответственная власть.

– Люди хотят результатов, а не извинений, – подчёркивал он. 

Стоит напомнить, что ранее президент Молдовы и ряд депутатов ПДС обвинили в росте цен в Молдове Владимира Путина.

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