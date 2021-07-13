Акустическая Мекка на берегу Реута

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Сергей Орлов – об идее, слагаемых удачного фестиваля и о людях за кадром

17 июля в историко-археологическом заповеднике «Старый Орхей» пройдёт фестиваль Mioriţa Verde Fest. Это знаковое событие для тех, кто любит настоящую акустическую музыку, которая рождается буквально на глазах, и кому не безразлична судьба туристической жемчужины Молдовы.

В этот день красивейшая зелёная поляна на берегу реки Реут превратится в настоящую Мекку акустической музыки абсолютно разных жанров – от этно и джаза до медитативной «world music», бардовской песни или поп-музыки в лучших её проявлениях. Подробности «АиФ в Молдове» рассказал один из учредителей Mioriţa Verde Fest Сергей Орлов.

ДОСЬЕ

Сергей Орлов – директор творческого объединения «Фестиваль», учредитель и директор международного музыкального фестиваля Faces of Friends, музыкальный продюсер артистов, представляющих Молдову на крупнейших мировых фестивалях и конкурсах. Среди них – «Евровидение» (2008, 2010, 2016 гг.), The Voice France, Vocea României, Meikin Asia, Cerbul de aur, «Новая волна» и др. В настоящее время музыкальный продюсер певицы Лидии Исак.

Коллективный выбор

– Сергей, первое, что цепляет глаз в релизе, – название. Кто придумал? Что вкладывали? Есть целые посвящения эпитету mioritic, и это носит, как мне кажется, скорее оттенок сожаления – вот такие мы, жертвенные.

– Ну нет, какое сожаление? Интерпретаций сути баллады о Миорице – великое множество. Но когда чабан превращает свою смерть в мистическую свадьбу космических масштабов, то это не сожаление точно! И даже не примирение с судьбой, а ироничный взгляд на неё. Хотя, сколько людей – столько и мнений. Лично мне кажется, что слово «Миорица» вызывает светлые чувства, и сразу всплывает образ красавицы-овечки!

Ну, а что касается названия, то мы хотели подчеркнуть прикосновение к молдо-румынскому эпосу, фольклору и к тому, что вопросы экологии волнуют нас, артистов, не меньше политических баталий. Слово «verde» это подчёркивает. Фольклора в музыке будет немало, да и сама музыка будет акустической – хотя это не означает, что мы не станем использовать микрофоны, колонки и другое оборудование.

Если говорить о персоналиях, то это был коллективный выбор. Слово «Mioriţa» предложил Роман Ягупов, Корина Кайряк добавила «verde», ну а мы с Каролиной Войтенко утвердили окончательный вариант. А потом предложили замечательному художнику Ане Прониной нарисовать логотип фестиваля и выбрали стиль «one line art», когда весь рисунок делается одним движением, не отрывая ручки от бумаги! Мне кажется, что получилось отлично!

– Старый Орхей… Уж это место вряд ли нуждается во внимании в первую, да и во вторую очередь все едут туда. А красивых мест с хорошей акустикой и природными амфитеатрами у нас в Молдове достаточно. Почему выбрали именно его?

– Мне кажется, что внимание к экологии этого заповедника всегда важно, даже в десятую очередь. Мест красивых, конечно, великое множество, но там, где пройдёт фестиваль, есть целая инфраструктура! Это и рестораны, которые могут прекрасно накормить гостей, и небольшой отель, и место для костра, около которого так приятно провести летнюю ночь… А ещё желание владельца расположенного там туристического комплекса и согласие наших партнёров, что явилось определяющим! Место действительно красивейшее: зелёная поляна, река Реут, скалы с пещерами… Что может быть лучше?

Задача проста. Вызвать позитивные эмоции у гостей. Это – главное. Ну и сделать это событие таким, чтобы его ждали следующим летом.

От кобзы – до виолончели

– Можно ли считать Mioriţa Verde Fest некой альтернативой или компромиссом фестивалю «Лица друзей», который проводился вами раньше в Кагуле? Или это совсем другое, а «Лица» ещё вернутся?

– Mioriţa Verde Fest – абсолютно самостоятельное явление! Всё-таки «Лица друзей» уже имеет сложившийся образ, свою уникальную атмосферу и ауру. Он гораздо шире по музыкальной составляющей. Все-таки «unplugged» – это целый мир, но имеющий привязку к определённым правилам. Кстати, фестивалю «Лица друзей» в этом году исполняется 25 лет! Мы очень постараемся его провести в сентябре.

– Кто будет участвовать в нынешнем фестивале? Учитывая достаточно широкий диапазон жанров – от этно до поп-музыки, – полагаю, что съедутся буквально все артисты Молдовы, изголодавшиеся по выступлениям.

– Всех артистов не сможет вместить ни один фестиваль! Страна у нас очень богата талантами. У Романа вообще была идея отобрать только этно-музыку, но в обсуждениях возникла идея: не ограничивать так узко музыкальную составляющую. Наши личные пристрастия тоже имеют значение. Мы пригласили тех музыкантов, которые интересны нам, и, надеемся, что они понравятся нашим гостям. Список обширный. Тут и Кристина Скарлат с программой из песен великой Марии Тэнасэ; африканские ритмы и медитативная музыка от ребят из Арт-лабиринта, которые называются Kwathula & Bolamba Lokole; Стела Ботез, которую очень многие знают, как Fata cu cobza, будет играть на безладовой кобзе; гагаузские звёзды Manjul и Пётр Петкович выступят с программой на гагаузском языке – и, поверь, это очень здорово звучит! Лидия Исак отвечает за поп-музыку и сделала не совсем обычный для неё сет, где, кроме уже привычных песен на французском и её хитов на молдавском языке, будет одна из лучших рок-баллад всех времён! Какая, пока не скажу, пусть будет сюрприз. Несколько артистов мы в прямом смысле нашли на улице! Прогуливаясь вечером по парку Валя Морилор, мы услышали звуки виолончели. Так, в списке артистов, которых хотим увидеть на фесте, появился Денис Рышковой. Почти так же появилась Диана Матвей. И, конечно, нашлось место джазу. Марк Осельский и его трио совсем недавно выпустили альбом «Places», музыку из которого мы услышим. У Марка множество разных проектов, и не зря он считается одним из самых интересных и востребованных артистов, аранжировщиков, продюсеров. Анатол Штефанец с легендарным этно-джаз-ансамблем Trigon – тут вообще комментировать нечего.

Неравнодушные люди

– Если можно, немного деталей. В котором часу начинается, как всё будет протекать, чего это будет стоить, сколько людей вы планируете принять, до которого часу, и так далее?

– Двери откроются в 12:00, а сам музыкальный марафон начнётся в 14:00. Завершить фестиваль планируем в 23:00, но понимаем, что посиделки у костра могут затянуться. Цена билетов очень демократичная – 300 леев до 10-го июля и 400 – за неделю до события. Наличие партнёра позволило их сделать доступными. Планируем не больше 150 гостей, чтобы соблюсти санитарные нормы.

– Сергей, тебя знают как организатора различных мероприятий, но обычно ты работаешь в тандеме с Корнелом Дурнеску. Сейчас ты готовишь фестиваль с Романом Ягуповым. Можешь как-то объясниться?

– Легко! Во-первых, Корнел тоже в команде и отвечает, кроме всего прочего, за видеосъёмки события. Ну а с Ромой, как ты знаешь, мы дружим много лет, и идея провести такой фест пришла ему во время разгара пандемии, когда положение музыкантов стало вообще критическим. Жизнь без концертов полтора года – то ещё удовольствие. Слово за слово, и идея стала превращаться в реальность. Изложили мысли меценатам, претворившим в жизнь огромное количество проектов. И вот совсем скоро всё состоится!

– Ягупов – музыкант, которого мы все знаем и любим, но опыта, насколько мне известно, в организации подобных мероприятий у него нет. Как он себя чувствует в новом образе? И каково тебе с ним работать?

– Мы давно знакомы, дружим, отдыхаем вместе. Теперь вот и поработаем. Мне легко. Как ему – это лучше спросить у него. Надеюсь, что тоже нормально. Конечно, ему необычно быть в роли организатора. Но фишка в том, что он тоже выступит – споёт со всеми участниками фестиваля. Уверен, это будет захватывающе!

– Кто ещё в команде?

– Она маленькая, но сплочённая. Рома и его супруга Каролина, администрация туристического комплекса, ребята из отдела маркетинга компании-партнёра, с которыми у нас получилось полное взаимопонимание и Корина Кайряк, всегда полная креативных идей.

– Какие задачи вы ставите этому фестивалю? Встряхнуть артистов? Показать, что всё хорошо, и это наш музыкальный ответ вирусу? Или просто желание сделать что-то красивое?

– Задача проста. Вызвать позитивные эмоции у гостей! Это – главное. Ну и сделать это событие таким, чтобы его ждали следующим летом.

– Каковы слагаемые успешного фестиваля и что нужно для его создания?

– Просто нужны неравнодушные люди. Идея, друзья, партнёры, вера в себя и в них! Всё остальное – работа.

– Как ты поймёшь, вы поймёте, – что, да, получилось, и это обязательно стоит повторить?

– Если ты следующей весной позвонишь и спросишь, будет ли Mioriţa Verde Fest в 2022 году, то, значит, всё получилось! А готовиться начнём мы сразу на следующий день после завершения первого фестиваля.

Инна Желтова