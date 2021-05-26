Акулы пера и мяча

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Эдуард Чобану – о международном турнире и спортивной журналистике

Футбольная команда спортивных журналистов Республики Молдова стала победителем VIII Международного турнира по футболу, который проходил с 1 по 4 апреля в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Все эти годы с капитанской повязкой сборную журналистов Молдовы выводит на футбольные поединки основатель этой команды Эдуард Чобану. Вместе с тем он редактирует единственное печатное спортивное издание в стране – журнал «Спорт в Молдове», который сам и учредил, и в течение последних семи лет возглавляет Ассоциацию спортивной прессы Молдовы.

Игра по кругу

– Эдуард, примите наши поздравления с новым ярким успехом вашей футбольной дружины. Прибавилась ещё одна значительная победа, венчающая 25-летний юбилей выступлений представителей молдавских СМИ на международной арене, в которых они никогда не опускались ниже 3-го призового места. Прокомментируйте эти приятные события.

– За длительное время эпидемиологических ограничений мы очень истосковались по футболу. Саму возможность вновь померяться силами на площадке для мини-футбола с коллегами из-за рубежа восприняли с нескрываемым восторгом. Турнир в Египте, в котором состязаются футбольные журналистские команды, набирает высокие рейтинги. Он путешествует по курортам страны. В 2021 году этот турнир проводился в восьмой раз, но мы участвовали в нём впервые.

– Как проходил турнир?

– К сожалению, из-за ковида далеко не все приглашённые команды смогли добраться до Шарм-эль-Шейха. Кроме сборной журналистов Молдовы, из всего числа постсоветских республик приехали ещё четыре – из Армении, Беларуси, Казахстана, Украины. К ним присоединились хозяева турнира. Так как собралось всего шесть команд, соревнования решено было провести по круговой системе, предусматривающей игру друг с другом по кругу.

– И кто же вышел на матч с вами первым?

– Это был очень сильный соперник – команда Армении, которая не раз успешно выступала на данном турнире. Игра была равной, стремительной, требующей немалого волевого настроя. Как потом оказалось, это был досрочный финал. Именно победа в этом матче гарантировала нам позже заветный кубок. По итогам турнира армяне стали самой результативной сборной. Но в этот раз на пути решающего мяча их грозных нападающих вставало недюжинное мастерство нашего вратаря, известного футбольного обозревателя Олега Истрати. По окончании турнира именно он был признан лучшим голкипером. Матч завершился нашей победой – со счётом 3:1.

– Как известно, в следующей игре Истрати и вовсе оставил свои ворота в неприкосновенности.

– Да, мощная команда Украины была обыграна нами со счётом 1:0. И как бывает со многими, кто возомнит себя победителем турнира задолго до его окончания, в третьей игре мы провалились: команда Казахстана буквально вынесла нас – 0:3.

Сейчас мы можем похвастаться больше футболом, а вот наши прямые обязанности нуждаются в совершенствовании.

Валидольная концовка

– И в матче с Египтом наступил момент истины. Теперь вы должны были побеждать обязательно и в этом матче, и в следующем – с белорусами, если хотели увезти в Молдову главный трофей. А ведь надо было оправиться, встряхнуться после тяжёлого поражения.

– Оправились, встряхнулись! Наши ребята проявили характер, мастерство, командный дух и в следующем матче сумели превзойти хозяев – грозную команду Египта – со счётом 2:1. Победный гол был забит на последней минуте игры. Представляете, какая это была валидольная концовка?! Он сохранил наши шансы на победу в VIII Международном турнире по футболу среди журналистов в Египте. Однако для того чтобы добиться такого результата, мы должны были выиграть и в последней игре. Так, в результате ожесточённой борьбы Молдова превзошла команду из Беларуси со счётом 1:0. С 12 очками в активе мы поравнялась с командой Армении и стали победителями турнира благодаря личной встрече – той самой первой нашей игре на турнире.

Команда чемпионов

– Но, видимо, не футболом единым вы жили в Шарм-эль-Шейхе. Удалось отдохнуть?

– Конечно. Мы ходили на экскурсии, осматривали местные достопримечательности, катались на верблюдах, плавали в Красном море, а некоторые ребята даже занимались дайвингом.

– Не боялись акул?

– Акулы пера не боятся акул.

– Осталось представить этих самых «акул». Назовите состав вашей команды юбиляров и чемпионов.

– Наша команда выступала в следующем составе: Олег Истрати, Александру Фоса, Вячеслав Бургеля, Ион Фуштей, Александру Русу, Ион Анушка, Андрей Лупу, Сергей Карауш, Максим Татару, Кристиан Жардан и я, капитан команды Эдуард Чобану.

– Вы, учитывая ваш возраст, действительно капитан команды или, скорее, её администратор, руководитель?

– Практически в каждом матче я выхожу на поле, иногда забиваю голы. Так что и капитан, и играющий тренер, и начальник команды – её главный менеджер. Но годы своё берут, так что стараюсь дать шанс более молодым коллегам.

– Как я понимаю, нынешняя победа не является чем-то из ряда вон выходящим, скорее это вполне привычный успех?

– Да, мы умеем играть в футбол. В 2019 году наша команда выиграла чемпионат стран Восточной Европы и Балкан, проходивший в венгерском городе Шиофоке, а также Международный турнир среди журналистов в Друскининкае (Литва). Но особенно памятны наши победы на олимпиадах журналистов.

Спорт требует прессу!

– В 2007–2008 годах в Молдове были четыре спортивные газеты. Сейчас нет ни одной. Наша пресса в упадке?

– Несомненно. Сейчас мы можем похвастаться больше футболом, а вот наши прямые обязанности нуждаются в совершенствовании. В ту давнюю пору с газетами вышел явный перебор. Конкуренцию выдержал только испытанный боец – газета «Спорт-Курьер», издававшаяся без малого 20 лет. Это был авторский проект её создателя, владельца и редактора Вячеслава Романеску, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Тяжело заболев, он пытался продать право на издание, но из этого ничего не вышло… Газета была кузницей журналистских кадров – Анатолий Пытов (прекрасно освещал гандбол, бокс, шахматы), Сергей Лисевич (перешёл сейчас в сетевую журналистику и ведёт спортивный портал), Вадим Кафтанат (выдающийся спортивный фотограф).

– Но издаваемый вами журнал «Спорт в Молдове» по-прежнему на плаву уже четверть века. Жаль только, что читатели получают его лишь раз в году, что крайне редко для периодического издания.

– Мы пытались выпускать его каждый квартал, но эксперимент оказался нерентабельным. Рад, что журнал из скромного издания на газетной бумаге вырос до современного глянца, который приятно взять в руки. Теперь это настоящая летопись молдавского спорта. Намерение выпускать его возникло у меня после того, как в 1997 году я почувствовал себя сформировавшимся спортивным журналистом. В советское время в Молдавии не было спортивной газеты, как в других республиках. И вот стал выходить «Спорт. Туризм» с главным редактором Ионом Санду. Этот замечательный журналист и был моим учителем.

– Сегодня, когда публика льнёт к экранам и дисплеям, какова судьба молдавской спортивной прессы?

– У нас в газетах случаются спортивные материалы. Спасибо редакции молдавского вкладыша «Аргументы и факты» – вы чаще других обращаетесь к спортивной тематике. Спорт на телевидении чаще представлен новостями. Футбольные трансляции следует искать на сайтах. Тематических порталов у нас три, один из них чисто футбольный, интерактивный, позволяющий держать руку авторов на пульсе болельщиков.

Творческие ассоциации

– И есть Ассоциация спортивной прессы Молдовы (АСПМ) – организация, которая призвана обеспечивать творческие процессы в спортивной прессе. В прошлом году вы были избраны на второй срок.

– Ассоциация спортивной прессы Молдовы создана в 1993 году и объединяет сейчас более 50 спортивных журналистов из различных газет, журналов, агентств, ТВ и радио, сайтов, а также блогеров, фотографов, фрилансеров, сотрудников пресс-служб спортклубов и организаций. Её создал обозреватель газеты «Тинеримя Молдовей» и первый пресс-атташе клуба «Зимбру» Валериу Рогозенко. Длительное время её также возглавлял тележурналист Николае Бучацкий. Затем пришёл черёд известного бизнесмена, в комсомольской молодости связанного со спортом, Владимира Колесниченко. С июля 2014 года, уже почти семь лет, рулить доверено мне.

– Какие задачи решает АСПМ?

– Ежегодно мы выбираем лучших спортсменов и тренеров, которые получают награды от наших спонсоров. На традиционном мероприятии «Галла спортивной прессы» отмечаются государственными дипломами и наши коллеги. Итоги Спартакиады членов Ассоциации по многим видам спорта обычно подводятся в начале июля в Международный день спортивного журналиста. Сейчас планируем открыть в интернете свой спортивный портал.

– Каковы ваши связи с Министерством образования, культуры и исследований, с Национальным олимпийским спортивным комитетом?

– С министерством – хорошие, а вот с НОСК всё ещё не преодолели трений, которые возникли, когда Федерацию тхэквондо Молдовы WTF пытались оставить за пределами олимпийского движения. Пресса не может голосовать против какого-то олимпийского вида спорта, наша задача – продвигать и поддерживать любое спортивное движение. Нам кажется, что НОСК должен быть ближе к нам, тем более что многие годы его возглавлял в качестве президента именно спортивный журналист Ефим Жосану.

– Как осуществляются международные связи АСПМ?

– Мы участвуем во всех мероприятиях АИПС–Европа – международной организации спортивной прессы. Многие наши журналисты являются её членами. Недавно нас посетил с ознакомительным визитом Генеральный секретарь АИПС –Европа Чарльз Камензули (Мальта).

– Желаю, чтобы наша спортивная журналистика скорее пробилась в дамки.

– Спасибо. Только совместными усилиями мы сможем сохранить добрые традиции в спортивной прессе, а также помочь молодым талантам реализовать себя в этой нише. К сожалению, надо признать, кризис серьёзно повлиял на развитие нашей деятельности, но сдаваться мы не намерены. Верим в лучшее будущее!

Алексей Попов