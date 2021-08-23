Активы на более чем 4 млн леев арестованы НАЦ за неделю

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) за неделю наложило арест на активы на сумму 4,3 миллиона леев.

Среди арестованного: объекты жилой и нежилой недвижимости, два транспортных средства, участок под строительство, банковский счёт, а также криптовалюта.

На национальную антикоррупционную линию за отчётный период поступило 45 звонков.

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