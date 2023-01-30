Активы на 2 млн леев арестованы НАЦ за неделю

Активы на 2 млн леев арестованы НАЦ за неделю

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 2 миллионов леев. Это: 5 сельскохозяйственных участков, один участок под строительство, жилое и нежилое помещения.

В ведении Антикоррупционной прокуратуры находятся 342 дела. Аналитический отдел НАЦ провёл 5 операционных анализов и инициировал 5 новых, ещё 60 находятся в процессе рассмотрения.

За отчётный период было выдано 122 справки о неподкупности. На национальную антикоррупционную линию поступило 58 звонков.

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