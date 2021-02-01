Активы на 18 млн леев арестованы НАЦ за неделю

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 18 миллионов леев.

Это: акции на сумму 820 тыс. леев, 2 уставных капитала (125 тыс. леев), объект недвижимости (1 млн 420 тыс. леев), 15 нежилых строений (более 6 млн. леев), 8 помещений (5 млн 594 тыс. леев), 7 участков под строительство и 1 сельскохозяйственный участок (более 3 млн леев и 1 млн 371 тыс. леев).

Всего в первом месяце текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы стоимостью более 35 миллионов леев.

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