Активный отдых: президент с сыновьями устроили рыбалку (ВИДЕО)

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Глава государства предпочитает активный отдых. Сегодня вместе с сыновьями он отправился на рыбалку.

– Устроили и соревнование: кто из нас поймает меньше рыбы, тот больше всех раз отожмётся. Победил Богдан, средний сын, а мы с Владом сделали несколько десятков отжиманий. Всем здоровья! – подписал Игорь Додон опубликованный в соцсети видеоролик.

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