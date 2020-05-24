Активный отдых: президент с сыновьями устроили рыбалку (ВИДЕО)

Активный отдых: президент с сыновьями устроили рыбалку (ВИДЕО)

Глава государства предпочитает активный отдых. Сегодня вместе с сыновьями он отправился на рыбалку. 

– Устроили и соревнование: кто из нас поймает меньше рыбы, тот больше всех раз отожмётся. Победил Богдан, средний сын, а мы с Владом сделали несколько десятков отжиманий. Всем здоровья! – подписал Игорь Додон опубликованный в соцсети видеоролик. 

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