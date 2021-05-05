Активизацию взаимоотношений Молдовы и Беларуси обсудила Зинаида Гречаный с коллегами в Минске

В ходе визита в Минск Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и Председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. В беседе также приняли участие молдавские депутаты – члены делегации и белорусские парламентарии. Состоялся обширный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Молдовой и Беларусью в различных сферах.

– Мы подтвердили, что между парламентами наших стран сложились очень хорошие отношения, в том числе на уровне парламентских комиссий и групп дружбы, а также по линии межпарламентских организаций, в частности Межпарламентской ассамблеи СНГ. Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова приветствовали нас в Минске и выразили убеждённость в том, что визит делегации нашей страны в Беларусь будет способствовать развитию молдо-белорусского взаимодействия, основанного на богатых общих традициях и взаимной заинтересованности в обеспечении развития наших стран и процветания наших народов. Они выступили за активизацию взаимоотношений Молдовы и Беларуси в этом направлении, – сообщила спикер на своей странице в соцсети.

Стороны, отметила она, выразили общую заинтересованность в развитии государств на основе взаимного уважения и основополагающего принципа невмешательства во внутренние дела других стран, а также обратили внимание на важность активного вовлечения молодежи и женщин в политические процессы в наших странах. Кроме того, была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путём создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ. В частности, говорили о реализации проектов сборки троллейбусов в Кишинёве, малой техники на территории АТО Гагауз-Ери и о возможности реализации проектов сборки белорусских автобусов и лифтов в нашей стране.