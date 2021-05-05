Активизацию взаимоотношений Молдовы и Беларуси обсудила Зинаида Гречаный с коллегами в Минске

В ходе визита в Минск Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и Председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. В беседе также приняли участие молдавские депутаты – члены делегации и белорусские парламентарии. Состоялся обширный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Молдовой и Беларусью в различных сферах.
– Мы подтвердили, что между парламентами наших стран сложились очень хорошие отношения, в том числе на уровне парламентских комиссий и групп дружбы, а также по линии межпарламентских организаций, в частности Межпарламентской ассамблеи СНГ. Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова приветствовали нас в Минске и выразили убеждённость в том, что визит делегации нашей страны в Беларусь будет способствовать развитию молдо-белорусского взаимодействия, основанного на богатых общих традициях и взаимной заинтересованности в обеспечении развития наших стран и процветания наших народов. Они выступили за активизацию взаимоотношений Молдовы и Беларуси в этом направлении, – сообщила спикер на своей странице в соцсети.
Стороны, отметила она, выразили общую заинтересованность в развитии государств на основе взаимного уважения и основополагающего принципа невмешательства во внутренние дела других стран, а также обратили внимание на важность активного вовлечения молодежи и женщин в политические процессы в наших странах. Кроме того, была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путём создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ. В частности, говорили о реализации проектов сборки троллейбусов в Кишинёве, малой техники на территории АТО Гагауз-Ери и о возможности реализации проектов сборки белорусских автобусов и лифтов в нашей стране.
– В контексте социального сотрудничества мы обсудили процесс борьбы с пандемией. В связи с этим я обратилась к властям Беларуси с просьбой изучить возможность предоставления Молдове партии вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи. В то же время мы выразили готовность нашей страны закупить партию вакцин. Нам сообщили о том, что Беларусь в ближайшее время намерена запустить собственное производство вакцины, – добавила Зинаида Гречаный.
Собеседники также рассмотрели актуальность процесса взаимного признания дипломов, водительских прав и апостиля официальных документов. Кроме того, они обсудили положение молдаван в Беларуси и белорусской диаспоры в нашей стране.
В этом отношении существует сильная взаимная решимость и благоприятная двусторонняя правовая база для социальной защиты наших соотечественников в Республике Беларусь и наоборот. Я высказалась за целесообразность строительства Посольства Республики Молдова в Минске, что обеспечит более высокую степень защиты молдавских граждан в Беларуси и будет способствовать постоянному развитию молдо-белорусского взаимодействия, – подчеркнула председатель молдавского парламента.
Участники встречи также обменялись мнениями о подготовке к мероприятиям, посвященным Дню Победы в Великой Отечественной войне, – событию, которое является частью общего исторического достояния наших стран.
– Мы твёрдо убеждены в том, что власти государств должны идти по пути, проложенному веками нашими народами, – подытожила спикер.
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