Активисты “Молодой гвардии” провели флешмоб в поддержку ремонта подземки на Ботанике (ФОТО)

Активисты “Молодой гвардии” провели флешмоб в поддержку ремонта подземки на Ботанике (ФОТО)
Активисты “Молодой гвардии” накануне провели флешмоб для привлечения внимания к проблеме ремонта подземного перехода на пересечении улиц Дечебал-Траян-Дачия. 

Молодогвардейцы отметили, что объект нуждается в капитальном восстановлении. В ближайшее время они призовут муниципальных советников взять этот переход под свой контроль.

– Уверены, что результатом наших действий и акций станет полная реконструкция подземного перехода и других инфраструктурных объектов! – подчеркнули в “Молодой гвардии”. 

Стоит отметить, что буквально год назад был завершён ремонт подземного перехода на улице Теилор, где активисты организации принимали активное участие в подготовительных работах.

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