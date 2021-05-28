Аккредитованы ещё 43 наблюдателя на предстоящих парламентских выборах

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Наибольшее количество наблюдателей представил Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ – 22 человека. 8 человек аккредитованы от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, 6 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами и 3 – от Института мониторинга демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав в государствах-участниках СНГ.

В то же время от Миссии по наблюдению за выборами от СНГ и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации аккредитовано по два человека.

До настоящего момента ЦИК аккредитовал 129 наблюдателей на выборах: 71 национальных и 58 международных. Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля, документы для аккредитации принимаются до 3 июля.

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