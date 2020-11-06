Аккредитованные в первом туре выборов наблюдатели могут продолжить деятельность и во втором

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября, могут продолжить деятельность и во втором туре голосования, который состоится 15 ноября.

В то же время не аккредитованные ранее наблюдатели могут подать соответствующее заявление в ЦИК или в окружные избирательные советы. Крайний срок – 7 ноября.

Напомним, что для первого тура выборов Центральная избирательная комиссия аккредитовала 2 220 наблюдателей: 1 911 национальных и 309 международных.

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