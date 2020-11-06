Аккредитованные в первом туре выборов наблюдатели могут продолжить деятельность и во втором

Аккредитованные в первом туре выборов наблюдатели могут продолжить деятельность и во втором

Центральная избирательная комиссия сообщает, что наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября, могут продолжить деятельность и во втором туре голосования, который состоится 15 ноября. 

В то же время не аккредитованные ранее наблюдатели могут подать соответствующее заявление в ЦИК или в окружные избирательные советы. Крайний срок – 7 ноября.

Напомним, что для первого тура выборов Центральная избирательная комиссия аккредитовала 2 220 наблюдателей: 1 911 национальных и 309 международных.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md