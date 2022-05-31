Акция протеста в поддержку Игоря Додона состоится сегодня у Апелляционной палаты

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Апелляционная палата рассмотрит сегодня ходатайство прокуроров о помещении Игоря Додона под арест на 30 суток в пенитенциар №13. С другой стороны, адвокаты Додона требуют освободить его и отменить все введённые в его отношении ограничения. Заседание Апелляционной палаты (ул. Теилор, 4) состоится в 13.00, в это же время перед зданием начнётся акция протеста в поддержку экс-президента.

К участию приглашаются все желающие.

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