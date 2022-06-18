Акция протеста в Бельцах: участники перекрыли дорогу (ВИДЕО)

Акция протеста в Бельцах: участники перекрыли дорогу (ВИДЕО)
Сотни бельчан приняли участие в акции протеста в Бельцах. Граждане выразили решительный протест политике руководства страны, растущим тарифам и ценам, низким зарплатам и пенсиям, диктатуре и цензуре. 

Люди потребовали незамедлительной отставки властей в полном составе.

– Нас не напугать и не сломать! Сегодня мы впервые перекрыли одну дорогу. Завтра на несколько часов заблокируем город, послезавтра перекроем всю страну, не дав сбежать ворам и коррупционерам из Гарварда! – отметил принявший участие в акции депутат ПСРМ Александр Нестеровский. 

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