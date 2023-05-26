Акция протеста против отмены Дня Победы: прямая трансляция (ВИДЕО) 0 Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 0 Facebook Комментарии "Так больше не может продолжаться!": социалисты проводят акцию протеста перед зданием парламента (ВИДЕО)Социалисты и коммунисты организуют акцию протеста против намерения правящего режима отменить День Победы"Бессмертный полк" в Кишинёве: прямая трансляция (ВИДЕО)Перед зданием парламента пройдёт акция протеста
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