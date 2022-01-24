Акция протеста перед зданием правительства: таксисты требуют снизить цену на метан

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В эти минуты перед зданием правительства протестуют таксисты. Они требуют от властей снизить цену на метан.

Ранее мы писали, что этот вид газа подорожал всего за сутки почти на 6 леев: с 12,80 до 17,60.

– Налоги выросли очень сильно, платим не знаю за что. Дороги плохие. Пусть хотя бы цены будут прежними, мы ведь заправляемся по 2-3 раза в сутки. Откуда нам взять деньги? – отметил один из участников протеста. – Пусть не увеличивают цену на газ. Всё растёт, кроме наших зарплат. Все уедут, кто останется? Мы не уедем, мы прогоним их всех, если они нам так портят жизнь. Мы не голосовали за то, чтобы они подняли цены на всё, – добавил его коллега.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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