Академия мастерства

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Об итогах четвёртого сезона музыкального фестиваля JUNIOR’s HOPE online

Зима. Холода. Пандемия коронавируса. Как в эти непростые дни найти повод для оптимизма и радости? Не только взрослым, а, в первую очередь, детям. Оказывается, повод найти не сложно, более того – им нужно воспользоваться. Особенно мальчикам и девочкам, наделённым способностями к пению, танцам, рисованию, декламированию и другим видам сценического искусства.

Осуществить мечту юного дарования и продемонстрировать своё творение не один год помогают международные фестивали детского и юношеского творчества OBZOR’s HOPE, TURKISH HOPE, GREECE’s HOPE. Они проходили на городских площадях в Болгарии, Турции, Греции и в Молдове. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. С мая прошлого года музыкальный фестиваль JUNIOR’s HOPE online проходит в Фейсбуке в режиме онлайн.

Звёздочки зажглись!

Фестиваль зажёг немало звёзд, в том числе из нашей страны. Некоторые исполнители даже представляли Молдову на больших конкурсах. Например, Юлия Ильенко из города Бельцы. Она так ярко выступила на фестивале Turkish Hope – 2019, что рекрутёры из агентства Marumojet ent. подписали с ней контракт. Результатом работы стали два видеоклипа, две авторские песни и финал Национального отбора «Евровидение – 2020» (сотрудничество с российским композитором и певцом Мишелем Дар).

На большую сцену рвётся юная смена. Сенсацией четвёртого сезона фестиваля стало выступление вокально-хореографической группы JUNIOR-NEXT из Кишинёва. Старшеклассницы лицея имени Николая Милеску-Спэтару зажигательно исполнили песню Kill this love из репертуара популярного корейского гёрлз бенда Blackpink. Причём спели на корейском языке, чем восхитили зрителей и членов жюри, которые отметили оригинальность и сложность номера. Выяснилось, что девочки много недель отрабатывали танец, а текст песни штудировали по специальным обучающим программам.

14-летняя Андрея Кеян из Бессарабки во втором сезоне фестиваля JUNIOR’s HOPE online взяла Гран-при в номинации «Изобразительное искусство». Кто знает, на какой Олимп взлетит Андрея через несколько лет.

Фестиваль открыл широкой публике и 12-летнего Никиту Панаитова из села Бешгиоз Чадыр-Лунгского района. После успешного выступления на JUNIOR’s HOPE online Никита стал настоящей знаменитостью. Теперь юный артист готовится к пятому сезону этого фестиваля. После участия в JUNIOR’s HOPE online он вместе со взрослыми помощниками снял клип «Война – не сон», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а затем весёлый видеоролик Miti-cobancik, набравший в Ютубе тысячи лайков. В этом году Никита Панаитов выпустил первый музыкальный альбом Çemrek oglan. Кстати, автор большинства песен мальчика – его мама, Оксана Панаитова.

Синьоры у микрофона

С каждым сезоном в фестивале принимают участие всё больше взрослых. В первом сезоне рейтинг победителей в номинации «24+» возглавил 78-летний Альфонсо Ди Берардино из Италии, финалист программы «Голос» у себя на родине.

– Взрослые артисты не борются за места и награды – они получают огромное удовольствие от самого участия в нашем конкурсе. Им важно попасть в финал, выйти в прямой эфир, услышать мнение компетентного жюри и поприветствовать многотысячную аудиторию, – говорит генеральный продюсер детского Международного продюсерского центра Junior в Молдове, член жюри международного фестиваля Виктория Лукьянова.

Разборы полётов

А стартовали международные фестивали детского и юношеского творчества более 10 лет назад. Тогда в Кишинёве появилась Ассоциация гармоничного развития детей Junior. С ребятами стали заниматься педагоги по вокалу, хореографии и сценическому мастерству. Все занятия проходили и проходят в музыкальном кабинете, оборудованном необходимой техникой, светом и звуком.

С 2000 года юниоры участвуют и побеждают на международных конкурсах. Возглавив ассоциацию, Виктория Лукьянова вместе с музыкальным продюсером Митей Эффтэрманом стали организовывать собственные музыкальные фестивали: сначала на уровне Республики Молдова, а потом в Болгарии, Турции, Греции. С переходом музыкальных фестивалей в онлайн-формат участники, даже самые юные, получив громадную аудиторию Фейсбука, Ютуб, обрели невидимые крылья, которые помогут им взлететь. Во всяком случае на это нацелено жюри фестиваля – профессионалы, которые являются руководителями и организаторами подобных конкурсов телевизионного формата в своих странах. Это педагог по вокалу, композитор, дирижёр, международный судья, директор международных детских конкурсов «Абанико» и «Гран-при Софии» Росси Йорданова из Болгарии; директор музыкального проекта «Музыкальная лига талантов» на литовском федеральном канале Аста Багдонавичиене; режиссёр, продюсер радио- и entertainment-проектов Мару Петрова из Молдовы и ряд других.

Кстати, между сезонами организаторы фестиваля в прямом эфире проводят видеомост JUNIOR’s CONFERENCE – своеобразный разбор полётов. Члены жюри анализируют выступления конкурсантов, советуют им, как улучшить номер, чтобы он смотрелся выигрышно. Так что фестиваль – это ещё и маленькая академия мастерства.

Мнение Эффтэрмана

Единственные в Европе

Не зря говорят, что талант – это вера в себя, в свою силу. И наш фестиваль даёт равный шанс одарённому ребёнку из города и села, из малообеспеченной и состоятельной семьи проявить свои способности. С 1 февраля начался приём заявок на участие в пятом сезоне фестиваля JUNIOR’s HOPE online, который будет проходить 27 и 28 марта. Заявки можно подавать на нашем официальном сайте www. junior.md, а также на странице в Фейсбуке JUNIOR’s HOPE online.

У нас есть отдел, который просматривает заявки участников и отбирает видео. Если у кого-то возникают сложности в составлении заявки, ему на помощь приходит администратор. Команда фестиваля заинтересована, чтобы конкурс был ярким и зрелищным действом, чтобы он привлёк как можно больше зрителей, поэтому во время подготовки мы внимательны к любой детали. Если видео участника с его номером смотрится неважно, мы даём рекомендации, как лучше переснять. Между прочим, участникам из Молдовы предоставляем возможность записать конкурсное выступление на хромакее (зелёная сцена, вместо которой с помощью компьютерной графики подставляется любой фон. – Прим. автора).

По условиям фестиваля каждый участник, помимо конкурсного видео, присылает и исходные видеоматериалы для визитки (информация о себе до 30 секунд, прогулка по городу, хобби, репетиция к конкурсному выступлению). В нашей студии Effterman Production мы монтируем видеовизитки, которые остаются на память каждому конкурсанту, независимо от того, прошёл он в финал или нет. Без ложной скромности скажу, что мы – единственные в Европе, кто делает онлайн-конкурс такого формата.

Конечно, создание такого проекта – заслуга всей нашей команды, где каждый – ас в своей сфере. Шоу ведёт обаятельный, с особым чувством юмора ведущий Роман Димитрогло, который говорит на нескольких языках. Директор фестиваля Виктория Лукьянова умеет так выстроить выступления участников, что в видеотрансляции прямого эфира всегда присутствует динамика и зрелищность. Администратор Анастасия Педан отвечает за связь с конкурсантами в прямом эфире. Инженер Мирослав Полтарецкий – уникальный специалист кишинёвского завода «Мезон». Он умудряется оживить любое оборудование, которое, казалось бы, уже не подлежит ремонту. Я – профессиональный звукорежиссёр и режиссёр монтажа. Во время конкурса нахожусь в аппаратной за пультом. Создаю формат-шоу, делаю перебивки, смену кадров.

Замечал, на других фестивалях между номерами порой повисает тишина, во время которой ведущий объявляет имя следующего участника. У нас между песнями, как, например, в Камеди клаб и в других шоу-программах, идут отбивки, всё сопровождается музыкой и игрой света. Ведущий шутит со зрителями, готовя их к встрече с новым конкурсантом, после выступления беседует с ним, создавая ощущение, что публика находится в зелёной комнате, как на Евровидении. С первой минуты конкурса мы задаём темп действия, и он не снижается в течение 3–4 часов, пока длится наш яркий и волнующий спектакль.

Митя Эффтэрман,

продюсер JUNIOR’s HOPE online

Татьяна СОЛОВЬЁВА