Аэропорт попутал

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О пустословии Санду и её голосовании с «плахишами»

В. Боля, депутат парламента от ПСРМ: «Альянс хаоса Санду – Канду – Плаха – Шор превратил парламент в оборонительный плацдарм Международного аэропорта Кишинёв».

Прогресс налицо: если раньше захватывали телеграф, вокзалы, мосты, то сейчас – аэропорт.

А. Муравский, экс-вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы: «…Майя Санду, давая отчёт о своих успехах за пять месяцев, из двух минут презентации более минуты рассказывала о том, сколько грантов и кредитов ей дали партнёры. Главное – работать не требуют».

Женщина-мечта. И при деньгах, и работать не надо.

Г. Петренко, лидер партии «Европейские левые»: «Отправить правительство Кику в отставку совместным голосованием с «плахишами», не предложив ясной альтернативы, равносильно подрыву канализации».

Только избавились от запахов с очистных сооружений, и что – опять?

А. Канду, лидер Pro Moldova: «Я объявлял от имени всей нашей команды, что мы поддержим любое правительство и любого премьер-министра, который будет предложен».

Хороша поддержка… Как верёвка повешенному… Любому.

И. Шупак, экс-депутат парламента: «XXI век. Парламент Республики Молдова. Депутаты обсуждают, кто из них будет считать голоса… Электронное голосование? Нет, не слышали».

Ну не хотят депутаты, чтобы их прозвали «кнопкодавами».

И. Стурза, экс-премьер-министр: «Но я не согласен с синтагмой «В отставку, а потом посмотрим!». Куда мы посмотрим?»

Когда долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. (Ф. Ницше)