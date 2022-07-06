Айболит для братьев меньших

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О том, во сколько обходится лечение четвероногих друзей

Наталья Устюгова,

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Некоторые наши граждане гордятся тем, что у них живут ящерицы, игуаны, змеи, а несколько человек могут похвастать даже обезьянками. При надлежащем содержании и кормлении это вполне возможно. Но всё-таки большинство людей предпочитают кошек и собак, которые становятся полноправными членами семьи.

Всё как у хозяев

Если с кормлением животных более-менее всё понятно, то вот их лечение порой ставит нас в тупик. У животных, как и у людей, целый список всевозможных болезней. Специалисты условно разделяют их на незаразные и заразные. К первым относятся различные заболевания ЖКТ, хирургические проблемы, экземы и т. д. Второй тип – это различные грибковые и вирусные заболевания. Штаммы всевозможных вирусов меняются, а восприимчивость к антибиотикам снижается. И хотя вакцины для животных обновляются не с такой скоростью, как для людей, важность вакцинации сохраняется.

– Принципы профилактики и лечения у людей и животных одинаковые, а вакцинация – краеугольный камень профилактики многих болезней, – убеждён главный ветеринарный врач Кишинёвского зоопарка Юрий Панарин. – Конечно, некоторые хозяева питомцев выступают против прививок, но таких немного. Из тех, кого я знаю, – 1–2%. Я убеждаю, как могу, но если человек не хочет говорить на эту тему, то ему бесполезно что-то доказывать. Также важно не заниматься самостоятельным лечением животных, доводить проблему до крайности.

Кроме того, профилактические меры куда дешевле лечения. Как заметил Ю. Панарин, цены на лекарства и расходные материалы в последнее время выросли в среднем в два раза. Очень дорого обходится обследование. И вам очень повезёт, если владелец клиники по совместительству окажется ветеринаром. Настоящие врачи на зверушках не наживаются. Впрочем, специалистов, лечащих животных, в Молдове не так уж много. Ежегодно Аграрный университет выпускает около сотни ветеринаров, но они находят себя в смежных сферах. Докторами-айболитами становятся единицы.

Бездомных животных, в том числе и тех, которых хозяева вышвырнули из дома за ненадобностью, больше именно в городах. Мифом является и постулат о том, что в сёлах животные болеют меньше. Всё зависит от иммунитета, а место жительства имеет второстепенное значение.

Кусачее лечение

Постановка диагноза, опять же, как у людей, начинается с опроса пациента. Но поскольку кошки и собаки разговаривать не умеют, за них отвечают наблюдательные хозяева. Далее по необходимости проводятся анализы и диагностика.

– Многие ветклиники, в том числе и наша, заключают договоры с медицинскими лабораториями, которые проводят анализы, а мы делаем их читку, – рассказывает ветеринарный врач Вячеслав Маревский. – Есть разные методы их проведения. Чем быстрее готов результат, тем дороже оборудование и реагенты. Естественно, при приобретении техники учитывается срок её амортизации, который, в зависимости от производителя, колеблется от 2 до 10 лет. Плюс человеческие ресурсы. Стоимость среднего ветеринарного рентген-аппарата, к примеру на Украине, от €25 тыс. до €40 тыс. Владельцу частной клиники непросто вложить такие деньги, тем более что нам никто не помогает. Что бы там ни говорили, ветеринарные врачи больше работают на энтузиазме. С учётом того, что стоимость энергоносителей растёт с каждым днём, расходы на использование техники, содержание помещений и так далее тоже увеличиваются.

Большие затраты подразумеваются и в области ортопедии. К примеру, те же стальные пластины, используемые при переломах, стоят 500 леев за штуку. Если это титановые пластины – от €45 и выше. На каждую пластину необходимо минимум пять болтов стоимостью от €10 каждый. Ортопедическая вакуумная подушка, на которой проводится операция, стоит около €350. И так по всем позициям.

Как уточнил В. Маревский, стоимость стерилизации животных зависит от применяемых методов и наркоза. Если речь идёт о собаках, то и от их веса. Средняя цена стерилизации кошек – 650 леев, куда включается анестезия, работа специалиста, расходные материалы, применение противомикробных препаратов, установление воротника, наблюдение за состоянием швов. Естественно, цены разнятся. Если хозяин боится или не имеет возможности наблюдать за животным в послеоперационный период, он может оставить кошку в ветеринарной клинике. За услуги стационара ему придётся заплатить ещё 150 – 200 леев в сутки.

Если речь идёт о котах, то их стерилизация стоит около 450 леев. Но есть породы, у которых генетически может быть слабое сердце – это британская порода, мейн-кун и шотландская вислоухая. Если у врача есть какие-то подозрения, он направляет питомца на УЗИ сердца. Этот тип диагностики проводится только в двух клиниках Молдовы и стоит около 500 леев. Но в Молдове нельзя, к примеру, диагностировать опухоль мозга у животных, поскольку для них нет ни одного аппарата МРТ. Чтобы его купить, нужно от €750 тыс. до €1,5 млн.

И в селе бегут к ветеринару

Бытует мнение, что в сёлах к кошкам и собакам относятся более жестоко, чем в городах. Ветеринарный врач из Рышкан Евгений Галаган с этим не согласен. Он считает, что бездомных животных, в том числе тех, кого хозяева вышвырнули из дома за ненадобностью, больше именно в крупных населённых пунктах. Мифом является и постулат о том, что в сёлах животные болеют меньше. Всё зависит от иммунитета, а место жительства имеет второстепенное значение.

– Число жителей сёл, которые озабочены здоровьем животных, в последние 3–4 года возросло. В городе с этим уже сложнее, – говорит Е. Галаган. – Недавно нам просто оставили сфинкса – это очень нежная, дорогая и привередливая порода, но эту кошечку забрали именно в село. У меня восемь собак и семь кошек. В городской квартире я бы не мог их содержать. И, кстати, люди, у которых несколько животных, стали по-другому относиться к их стерилизации, они боятся случайной гибели потомства.

Минимальная стоимость стерилизации кошки в Рышканах – 350 леев, из них только 50 – заработок ветеринара, остальное – затраты на материалы. Естественно, на диагностику животных направляют в Кишинёв или в Бельцы. При этом около 70% хозяев с полученными результатами возвращаются к своему ветеринару. Тут срабатывает два фактора – доверие к своему врачу и стоимость самой операции. Районные ветеринарные врачи выезжают на вызовы в сёла. Стоимость зависит от расстояния. Если раньше 1 км стоил

1,6 лея, то сейчас – 2 лея.

Домашние животные – это не живые игрушки. Перед тем как завести питомца, хорошо подумайте, готовы ли вы взять на себя такую ответственность. Ведь даже крошечный хомячок требует внимания, заботы и определённых расходов.

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Рацион питомца

Каждый человек, решивший завести четвероногого друга, должен понимать, что правильное питание – это основа здоровья животного, и в этой части важно подобрать правильный корм и совсем не обязательно, чтобы он был самым дорогим. В противном случае питомца придётся долго лечить, а на это уйдёт много времени, нервов и средств.

Менеджер одной из молдавских компаний, занимающейся поставкой и реализацией кормов для животных, Геннадий Диаур подчёркивает, что рацион животных должен утверждать ветеринарный врач, впрочем, как и переход с одного вида корма на другой. Экономить в таких ситуациях нельзя.

Оптовая цена кормов для собак колеблется от 25 леев (его чаще берут для непривередливых дворняжек) до 80 леев за килограмм – это уже премиум-класс. Еда для кошек стоит несколько дороже, особенно если это лечебный корм.

– Следует понимать, что дорогой корм – более сбалансированный, калорийный и содержит больше необходимых веществ, поэтому для кормления его нужно примерно в два раза меньше, – поясняет Г. Диаур. – В целом получается, что общая сумма затрат на дешёвый корм будет примерно такой же, как на более дорогой. Но во втором случае животное будет здоровее и сытым. Мы получаем товар из разных стран, но в основном из Львова. Большей частью это продукт премиум-класса «Клуб 4 лапы». Сейчас поставки с Украины налажены, но в любом случае не следует паниковать и покупать немыслимое количество кормов впрок. Если будут сбои, мы, как и другие поставщики, найдём альтернативные источники закупок.

Эксперт допускает, что в некоторых торговых точках, в частности на рынках, где продаются сыпучие корма, дешёвый продукт могут продавать дороже, чем он стоит. Поэтому рекомендуется приобретать еду для питомцев в магазинах при ветеринарных клиниках. Врач никогда не будет наживаться на здоровье домашних любимцев. Вместе с тем в районах такая продукция продаётся немного дешевле за счёт более низкой стоимости аренды и других сопутствующих затрат.

Любящий хозяин сам сядет на диету, но не нарушит рацион любимца. Однако замечено, что разных аксессуаров и игрушек для животных стали покупать значительно меньше. Пока ещё покупают лакомства. А на самом деле четвероногим важно, чтобы мы их просто любили.