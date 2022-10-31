Air Moldova запустила рейс в Варшаву

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Новый прямой рейс из Кишинёва в Варшаву был запущен сегодня.

Запуск авиасообщения между Кишинёвом и Варшавой является ответом на возросший спрос на пассажирские перевозки между Польшей, Молдовой и Украиной.

– Новый маршрут даст нашим пассажирам дополнительные возможности путешествовать с большим комфортом не только между Польшей и Молдовой, но и между Польшей и странами Кавказского региона, Грузией и Арменией, – сообщается на сайте молдавского перевозчика.

Air Moldova выполняет прямые рейсы по следующим направлениям: Тбилиси, Ереван, Лейпциг, Варшава, Прага, Париж, Дублин, Болонья, Дюссельдорф, Рим, Франкфурт, Стамбул, Лиссабон, Милан, Лондон, Тель-Авив и Верона.

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