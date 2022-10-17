Air Moldova запустила прямое авиасообщение между Молдовой и Грузией

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Об этом говорится на официальном сайте компании.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию регулярных рейсов, состоялось в Международном аэропорту Кишинева. У стоек регистрации пассажиров встречали музыкой, танцами, угощениями и традиционным грузинским вином.

На мероприятии присутствовал посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, который поддержал решение авиакомпании впервые в истории нашей страны открыть прямое авиасообщение между Кишинёвом и Тбилиси.

В рамках официального визита в Республику Молдова президент Грузии Саломе Зурабишвили выбрала в качестве перевозчика Air Moldova, прилетев в Кишинёв первым рейсом авиакомпании из Тбилиси.

Регулярные рейсы между Кишинёвом и Тбилиси будут выполняться 4 раза в неделю.

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