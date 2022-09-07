Air Moldova запускает прямые рейсы из Кишинёва в Тбилиси, Варшаву и Прагу

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Об этом говорится на официальном сайте компании.

Так, самолёты в Тбилиси будут летать с 16 октября по четвергам и воскресеньям, а с 30 октября частота полётов увеличится до 4 рейсов в неделю.

Рейсы в Прагу будут осуществляться с 30 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Подробности рейсов в Варшаву будут опубликованы в ближайшее время.

Расписание полётов и стоимость билетов доступны на сайте www.airmoldova.md.

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