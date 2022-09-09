Air Moldova возобновляет полёты в Москву с 1 октября

Air Moldova возобновляет полёты в Москву с 1 октября

“Быстрые и безопасные авиаперелёты являются необходимостью для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников”, – отметили в фирме. 

Авиакомпания Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелёты в Москву начиная с 1-го октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями, отметили в пресс-службе фирмы. Оно также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретённые в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

– Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время в пути, утомительные полёты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи. Быстрые и безопасные авиаперелёты являются необходимостью для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников. Безопасность и комфорт полётов являются приоритетами компании, в связи с этим Air Moldova будет продолжать стремиться и реагировать на потребности и запросы наших пассажиров, – подчеркнули в компании. 

О стоимости билетов и расписании рейсов станет известно позднее.

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