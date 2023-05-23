Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня

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Авиакомпания сообщила, что продлевает приостановку полётов до 16 июня. Пассажиры могут потребовать полного возврата потраченных на приобретение билетов средств.

Напомним, что Air Moldova приостановила все полёты со 2 мая. В компании отмечали, что рейсы будут возобновлены после вердикта суда об утверждении плана постепенной реструктуризации фирмы.

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