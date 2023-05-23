Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня

Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня

Авиакомпания сообщила, что продлевает приостановку полётов до 16 июня. Пассажиры могут потребовать полного возврата потраченных на приобретение билетов средств. 

Напомним, что Air Moldova приостановила все полёты со 2 мая. В компании отмечали, что рейсы будут возобновлены после вердикта суда об утверждении плана постепенной реструктуризации фирмы.

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