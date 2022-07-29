“Air Moldova” по техническим причинам отменила 8 рейсов в и из Израиля

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Из-за технической неисправности самолёта ER-AXL после инцидента в Тель-Авиве компания “Air Moldova” была вынуждена отменить восемь рейсов в и из Израиля.

Речь идёт о следующих рейсах:

9U893/9U 894 KIV-MXP-KIV (29.07.22);

9U479/9U 480 KIV-BLQ-KIV (29.07.22);

9U 548 TLV-KIV (29.07.22);

9U295/9U296 KIV-LIS-KIV (29.07.22);

9U283/9U 284 KIV-BVA-KIV (30.07.22);

9U831/9U 832 KIV-DUB-KIV (30.07.22);

9U 863/9U 864 KIV-FRA-KIV (31.07.22);

9U745 /9U 746 KIV-IST-KIV (01.08.22).

– Приносим свои извинения в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой мы все оказались. К сожалению, из-за технической неисправности самолёт несколько дней будет оставаться в Тель-Авиве. Выполнить вышеуказанные рейсы на другом воздушном судне возможности нет, – говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов могут запросить полный возврат средств в пункте покупки билета. Если он был приобретён онлайн, можно отправить запрос на возврат средств по адресу booking@airmoldova.md или helpdesk@airmoldova.md.

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