Air Moldova отменила десятки запланированных на март авиарейсов

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Накануне авиакомпания уведомила Орган гражданской авиации об отмене ряда рейсов на следующий месяц.

Так, были аннулированы следующие рейсы:

Кишинёв — Фьюмичино (Италия) / Фьюмичино — Кишинёв, регулярный рейс — 19 марта 2023 г.

Кишинёв – Тбилиси (Грузия) / Тбилиси – Кишинёв, регулярный рейс – 16 марта 2023 г.

Кишинёв – Варшава (Польша) / Варшава – Кишинёв, регулярный рейс – 1, 8, 15, 22 марта 2023 г.

Кишинёв – Станстед (Лондон) / Станстед – Кишинёв, регулярный рейс – 5 марта 2023 г.

Кишинёв – Стамбул (Турция) / Стамбул – Кишинёв, регулярный рейс – 12, 23 марта 2023 г.

Кишинёв – Болонья (Италия) / Болонья – Кишинёв, регулярный рейс – 5, 19 марта 2023 г.

Кишинёв – Дюссельдорф (Германия) / Дюссельдорф – Кишинёв, регулярный рейс – 12 марта 2023 г.

Кишинёв – Дублин (Ирландия) / Дублин – Кишинёв, регулярный рейс – 2, 9, 12 марта 2023 г.

Кишинёв – Франкфурт (Германия) / Франкфурт – Кишинёв, регулярный рейс – 5, 19 марта 2023 г.

Кишинёв – Лейпциг (Германия) / Лейпциг – Кишинёв, регулярный рейс – 7, 14, 21 марта 2023 г.

Орган гражданской авиации информирует пассажиров, купивших авиабилеты на указанные рейсы, о действии Закона о защите прав потребителей. С правилами возврата или обмена билетов можно ознакомиться на странице: https://www.airmoldova.md/passenger-rights-ro/

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