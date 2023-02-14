Air Moldova отменила десятки запланированных на март авиарейсов

Air Moldova отменила десятки запланированных на март авиарейсов

Накануне авиакомпания уведомила Орган гражданской авиации об отмене ряда рейсов на следующий месяц.

Так, были аннулированы следующие рейсы:

  • Кишинёв — Фьюмичино (Италия) / Фьюмичино — Кишинёв, регулярный рейс — 19 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Тбилиси (Грузия) / Тбилиси – Кишинёв, регулярный рейс – 16 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Варшава (Польша) / Варшава – Кишинёв, регулярный рейс – 1, 8, 15, 22 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Станстед (Лондон) / Станстед – Кишинёв, регулярный рейс – 5 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Стамбул (Турция) / Стамбул – Кишинёв, регулярный рейс – 12, 23 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Болонья (Италия) / Болонья – Кишинёв, регулярный рейс – 5, 19 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Дюссельдорф (Германия) / Дюссельдорф – Кишинёв, регулярный рейс – 12 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Дублин (Ирландия) / Дублин – Кишинёв, регулярный рейс – 2, 9, 12 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Франкфурт (Германия) / Франкфурт – Кишинёв, регулярный рейс – 5, 19 марта 2023 г.
  • Кишинёв – Лейпциг (Германия) / Лейпциг – Кишинёв, регулярный рейс – 7, 14, 21 марта 2023 г.

Орган гражданской авиации информирует пассажиров, купивших авиабилеты на указанные рейсы, о действии Закона о защите прав потребителей. С правилами возврата или обмена билетов можно ознакомиться на странице: https://www.airmoldova.md/passenger-rights-ro/

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