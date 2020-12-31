Air Moldova начинает выполнять чартерные рейсы Кишинёв-Москва

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Авиакомпания Air Moldova возобновляет чартерные рейсы по маршруту Кишинёв-Москва/Домодедово, начиная со 2 января 2021 года.

Рейсы будут выполняться по субботам в соответствии со следующим расписанием:

вылет из Кишинёва в 13:40;

прибытие в город Москва/Домодедово в 16:30 (время местное).

Только 2 января 2021 года рейс Кишинёв-Москва/Домодедово будет выполнен в соответствии с другим расписанием:

вылет из Кишинёва в 07:00;

прибытие в город Москва/Домодедово в 09:50 (время местное).

Билеты на чартерные рейсы Кишинёв-Москва/Домодедово уже доступны на сайте www.airmoldova.md, а также в офисах авторизованных агентств.

Напоминаем, что въезд на территорию Российской Федерации разрешен гражданам РФ, а также определенным категориям пассажиров, полный список которых указан здесь. В течение трех дней после прибытия граждане РФ должны сдать тест ПЦР и загрузить результат на портал госуслуг. Иностранные граждане, вылетающие рейсами Кишинёв-Москва/Домодедово, должны предъявить в аэропорту Кишинёва отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в РФ. При отсутствии негативного результата пассажиры, вылетающие рейсами Кишинёв-Москва, не будут допущены к полёту.

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