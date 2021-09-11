Ах, эта свадьба: в рестораны будут пускать только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ковид-тестом

Ах, эта свадьба: в рестораны будут пускать только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ковид-тестом

Доступ в рестораны или на концерты будет разрешён только после предъявления свидетельства о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Такая мера будет введена в случае роста заболеваемости коронавирусом, сообщили в Минздраве.

Для открытых пространств (например, рынки) сертификат о вакцинации не нужен. Но если мы говорим о ресторанах и различных мероприятиях, таких как свадьбы, крестины, тогда может потребоваться предоставить документ, – пояснила эпидемиолог Анжела Параскив.

Точное решение по этому поводу примут в Минздраве в ближайшие дни, передаёт publika.md. Ограничения будут вводиться в зависимости от количества случаев (введённых кодов эпидопасности).

Напомним, с 10 сентября по 30 октября в Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения.

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