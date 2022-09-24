АГУ: Заявление об утере или краже удостоверяющего личность документа подаётся бесплатно

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Услуга подачи заявления об утере или краже документа, удостоверяющего личность, является бесплатной. За утерю загранпаспорта взимается госпошлина в размере 20 леев, сообщили в Агентстве государственных услуг.

Лицо, потерявшее документ, удостоверяющий личность, должно подать заявление об утрате и о получении нового в любую службу выдачи удостоверяющих личность документов или в любой многофункциональный центр, а в случае нахождения за рубежом – в дипломатические представительства или консульские учреждения РМ, пишет ipn.md.

Лицо, подавшее заявление о выдаче удостоверения личности взамен утерянного или украденного и между тем нашедшее его, вправе отозвать заявление и требовать восстановления статуса документа в случае, если до момента подачи декларации о нахождении не было изготовлено другое удостоверение личности.

Если гражданское состояние и персональные данные заявителя остались неизменными, при подаче заявления о выдаче нового документа предоставление документов о регистрации актов гражданского состояния не является обязательным.

Выдача нового удостоверения личности стоит от 130 до 650 леев, а загранпаспорта – от 650 до 2080 леев, в зависимости от желаемого срока получения документов.

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