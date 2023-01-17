АГУ вводит услугу по доставке международных водительских прав на дом

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Граждане, заказавшие в Агентстве государственных услуг международное водительское удостоверение, могут получить документ по любому указанному адресу как в Молдове, так и за рубежом. Соответствующую услугу можно запросить в любом из 40 многофункциональных центров АГУ, она платная.

Международные водительские удостоверения доставляются через государственную службу электронной доставки документов MDelivery. Получатель должен сообщить оператору номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки. После подачи заявления на доставку гражданин получит уведомление с подтверждением заказа на указанную электронную почту. Отправление можно будет отследить по номеру на портале mdelivery.gov.md.

В настоящее время Агентство государственных услуг доставляет через MDelivery следующие документы: паспорт гражданина РМ, выписки из Государственного реестра юридических лиц, водительские удостоверения международного образца.

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