АГУ: В Молдове падает рождаемость

0

Агентство государственных услуг сообщило, что в период с 2018 по август 2022 года территориальные службы гражданского состояния зафиксировали спад рождаемости.

По данным АГУ, в 2018 году было выдано 31 954 свидетельства о рождении; в 2019 году – 29 749. В 2020 году – 29 134; в 2021-м – 26 595 и в январе-августе 2022 г. – 18 430 свидетельств о рождении, пишет moldpres.md.

По данным ведомства, в 2021 году больше всего детей появилось на свет в муниципии Кишинёв – 7 630. На втором месте – Бельцы (1 246). Наименьшее количество новорождённых в прошлом году зарегистрировали в Бессарабке – 159, Вулканештах – 240, Шолданештах – 253, Дондюшанах – 274, Окнице – 278, Тараклии – 287, Леова – 335, Резине – 336 и Чимишлии – 365 детей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.