АГУ упростило ряд услуг по выдаче удостоверяющих личность документов

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Агентство государственных услуг сообщило, что намерено оптимизировать часть услуг по выдаче удостоверяющих личность документов и документов учёта жителей РМ, а также граждан Молдовы, проживающих за границей. Изменения в Положение о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учёте граждан Республики Молдова вступят в силу 25 декабря.

Согласно новым положениям, дети, родители/единственный родитель, которые не имеют возможности осуществлять обязанности по законному представительству в связи с нахождением за границей, смогут получить удостоверяющие личность документы в их отсутствие в сопровождении представителя территориального органа опеки.

При последующей выдаче паспорта гражданина Республики Молдова на имя ребёнка предъявление свидетельства о рождении или других актов гражданского состояния не запрашивается, если информация уже обновлена ​​в Государственном регистре населения. Те, кто хочет обосноваться за границей или уже обосновался там, при подаче заявления на получение паспорта гражданина Республики Молдова не потребуется предъявлять действительное удостоверение личности, военный билет и пенсионное удостоверение, — указывает ведомство.

Обездвиженные лица, лица, находящиеся под принудительным лечением, под предварительным арестом или в местах лишения свободы, получат возможность через услугу #MPower (Реестр представительских полномочий на основе электронной подписи) передавать полномочия лицам, которые смогут действовать от их имени для получения удостоверяющих личность документов. На основании этих разрешений можно будет забрать удостоверяющие личность документы, зарегистрироваться на дому или по месту временного проживания, а также оказывать другие услуги, пишет moldpres.md.

С внедрением некоторых механизмов обмена данными между институциональными и межведомственными информационными системами через услугу #MConnect, не потребуется предъявлять документы, удостоверяющие право на льготы при оказании услуг по бесплатной выдаче удостоверяющих личность документов, военного билета, а также пенсионного удостоверения для получения разрешения на выезд и т. д., — пояснили в АГУ.

Также сокращён максимальный срок получения разрешения на выезд с 3 месяцев до 20 рабочих дней и снижен тариф на оказание данной услуги: в течение 20 рабочих дней: с 450 леев до 150 леев; в течение 10 рабочих дней: с 750 до 300 леев. Положения о представительских полномочиях на основе электронной подписи вступят в силу с 1 января 2023 года.

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