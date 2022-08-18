АГУ: Срок выдачи удостоверяющих личность документов будет продлён до трёх месяцев

АГУ: Срок выдачи удостоверяющих личность документов будет продлён до трёх месяцев

Как сообщили в Агентстве государственных услуг, срок рассмотрения заявлений на выдачу удостоверений личности, водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств будет продлён максимум до 3 месяцев.

До выдачи запрашиваемых документов будут бесплатно выдаваться временные, имеющие такую же юридическую силу. Они будут аннулированы автоматически при получении гражданином постоянного документа.

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