АГУ расширило перечень госуслуг, предоставляемых через мобильный офис

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Теперь с помощью мобильного офиса граждане смогут воспользоваться кадастровыми услугами в местной примарии. График работы мобильного офиса будет согласован с органами местного публичного управления. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг (АГУ).

Так, через мобильный офис можно воспользоваться следующими кадастровыми услугами:

нотариальное удостоверение аренды сельскохозяйственных земель;

регистрация прав на недвижимое имущество;

кадастровые работы;

услуги по предоставлению информации из кадастра недвижимого имущества.

Тарифы на услуги, осуществляемые мобильным офисом, идентичны тарифам в многофункциональных центрах. Передвижение команды мобильного офиса – бесплатное. Оплата оказанных услуг будет производиться через почтовые или банковские отделения, имеющиеся в соответствующем населенном пункте. Кроме того, оплату можно произвести через POS-терминалы, а также банковской картой через приложение MPay или Интернет-банкинг.

Согласно графику на второй квартал этого года, мобильный офис будет доступен в населенных пунктах следующих районов: Вулканешты, Бессарабка, Комрат, Страшены, Шолданешты, Резина, Глодяны, Бричаны, Окница, Единец. Также во втором семестре услуга будет запущена для населенных пунктов Рышканского, Сорокского, Фалештского, Флорештского, Унгенского, Новоаненского, Яловенского и Кагульского районов.

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