АГУ пополнило парк автомобилей для сдачи экзаменов на права

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Агентство государственных услуг получило 12 новых автомобилей Škoda Scala, предназначенных для проведения практических экзаменов по вождению для категории “B”. Стоимость закупки составляет 3,6 млн леев (около 180 тыс. евро).

– Агентство госуслуг запланировало на следующий год закупку ещё 33 автомобилей для всех экзаменационных категорий на общую сумму около 29 млн леев, — уточнил директор АГУ Мирча Ешану.

В настоящее время парк квалификации водителей Агентства госуслуг насчитывает 77 автомобилей, что недостаточно для большого количества желающих получить водительское удостоверение.

За прошедший год в подразделения ведомства за оказанием услуг по проведению экзаменов обратились 74 695 человек, а с начала текущего года — 66 028 человек, пишет moldpres.md.

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