АГУ пополнило парк автомобилей для сдачи экзаменов на права

АГУ пополнило парк автомобилей для сдачи экзаменов на права

Агентство государственных услуг получило 12 новых автомобилей Škoda Scala, предназначенных для проведения практических экзаменов по вождению для категории “B”. Стоимость закупки составляет 3,6 млн леев (около 180 тыс. евро).

– Агентство госуслуг запланировало на следующий год закупку ещё 33 автомобилей для всех экзаменационных категорий на общую сумму около 29 млн леев, — уточнил директор АГУ Мирча Ешану.

В настоящее время парк квалификации водителей Агентства госуслуг насчитывает 77 автомобилей, что недостаточно для большого количества желающих получить водительское удостоверение.

За прошедший год в подразделения ведомства за оказанием услуг по проведению экзаменов обратились 74 695 человек, а с начала текущего года — 66 028 человек, пишет moldpres.md.

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