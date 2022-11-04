АГУ: Ограничения на оформление документов отменены

0

Агентство государственных услуг (АГУ) сообщает, что с сегодняшнего дня, 4 ноября, все граждане Республики Молдова могут оформлять документы из поликарбоната (удостоверения личности, водительские права и техпаспорта) без ограничений, в любые сроки и без предъявления подтверждающих документов в срочных случаях.

По данным ведомства, в течение ноября представители АГУ свяжутся с теми, кто получил временный документ вместо документа на поликарбонатной основе, после чего им будут выданы постоянные удостоверения.

В ведомстве уточняют, что в сентябре-октябре Агентство государственных услуг перешло на другую систему персонализации данных, которая заключается в изготовлении машиносчитываемых документов на поликарбонатной основе с повышенной степенью безопасности. На эту технологию уже перешло большинство стран Европы, в том числе соседняя Украина.

В связи с этим заполнение документов в этот период производилось с некоторыми нарушениями стандартных правил, что доставляло гражданам неудобства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.