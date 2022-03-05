АГУ: график работы некоторых многофункциональных центров продлён

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Агентство государственных услуг сообщает, что с 1 марта услуги по выдаче удостоверяющих личность документов и документов о регистрации актов гражданского состояния будут предоставляться некоторыми многофункциональными центрами учреждения по расширенному графику работы.

Так, деятельность следующих подразделений АГУ будет осуществляться с понедельника по субботу, по указанному ниже графику:

Многофункциональные центры в муниципиях Кишинёв и Бельцы – с 07:30 до 19:00 ;

до ; Многофункциональные центры в районах Новые Анены, Каушаны, Штефан-Водэ, Хынчешты, Яловены и Кагул – с 07:30 до 19:00.

На сайте ведомства сообщается, что услуги предоставляются по предварительной записи. Обслуживание заявителей по принципу обычной (живой) очереди будет осуществляться в пределах возможностей территориальных подразделений АГУ. При обслуживании по принципу живой очереди приоритет отдаётся гражданам, запрашивающим предоставление услуг в срочном порядке.

Обслуживание граждан осуществляется без перерыва на обед, до последнего заявителя.

Информационная поддержка предоставляется Колл-центром (14 909) и на официальном веб-сайте учреждения.

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