Агрессивный пассажир набросился с кулаками на таксиста из-за музыки

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Инцидент произошёл в Кицканах.

Пассажиру не понравилась звучавшая в автомобиле такси мелодия. В адрес водителя стали сыпаться оскорбления. На замечание таксиста клиент отреагировал неадекватно: ударил водителя кулаком по голове.

Таксист остановил машину и предложил буйному клиенту покинуть салон. Однако на улице пассажир нанёс водителю ещё несколько ударов по голове, порвал одежду. Во время потасовки автомобилист успел вызвать помощь, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители доставили хулигана в отделение милиции. Как оказалось, 49-летний сельчанин ранее уже привлекался к административной ответственности.

У пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы и шеи. По факту хулиганства ведётся проверка.

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