Агрессивный Дельта

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Штефан Георгицэ – о том, как не стать жертвой коварного вируса

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует в сентябре новую волну распространения вируса SARS-CoV-2.

О том, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от тяжёлой формы болезни, а тем более от смертельного исхода, рассказывает врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

Много это или мало?

– В последнее время мы всё чаще слышим, что обнаруживаются новые варианты инфекции COVID-19. Почему появляются эти штаммы?

– Вирус, как микроорганизмы, имеет способность изменяться и мутировать. Эта мутация касается и вируса SARS-CoV-2, который провоцирует инфекцию COVID-19, или коронавирус нового типа. Согласно генетическим характеристикам, он классифицируется на различные группы или на так называемые кластеры – S, L, V, G, GH, GF и другие. Этими знаниями мы обладаем благодаря современным сложным методам молекулярно-генетической диагностики и секвенированию.

COVID-19 с огромной скоростью распространился по всему земному шару. Сегодня мы находимся в глобальной пандемии. В Республике Молдова первый случай инфицирования был зарегистрирован 7 марта 2020 года, а на конец июля выявлено более 259 тыс. случаев заболевания. В последние дни регистрируется более 100 случаев заболевания в день. Много это или мало? Я считаю, что это очень много. Если мы хотим быть здоровыми, защищёнными, чтобы наше общество развивалось и в экономическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане, нужно, во-первых, вакцинироваться, а, во-вторых, соблюдать все меры предосторожности.

К сожалению, у нас много ввезённых случаев болезни. Например, 29 июля было зарегистрировано 26 таких случаев: 5 – из Испании, 4 – из Италии, по 3 – из Великобритании, Турции, Румынии, по 2 – из РФ, Украины и по 1 – из Бельгии, Дании, Франции, Германии и Ирландии. Возьмём случай из села Жора де Мижлок Оргеевского района. В одной семье, недавно вернувшейся с отдыха из Испании – страны с большим уровнем заболевания COVID-19, было зарегистрировано 5 случаев ковида (заболели 2 взрослых и трое детей – 6, 11 и 13 лет). В Испании уже давно распространяется Дельта – очень опасный и агрессивный вариант ковида. Хоть все члены семьи и предъявили при въезде отрицательные тесты, но это ни о чём не говорит. Существует же инкубационный период, который длится до 14 дней. Вот именно в этом временном отрезке они и заболели.

Другой пример – из села Колибаш Кагульского района. В период с 26 по 29 июля в этом населённом пункте было зарегистрировано 24 новых случая ковида, в то время как с марта по июль, то есть за четыре месяца, там было выявлено 56 заболевших. Эта статистика показывает, что инфекция прогрессирует быстрыми темпами и нам необходимо защищаться.

– Но у нас был период, когда регистрировалось мало случаев заболевания…

– Да, у нас был период, когда регистрировалось от 40 до 90 случаев в день. И население, экономические агенты и руководители учреждений расслабились – а вирусу это на руку. Если взять период с 19 по 25 июля, то, по сравнению с предыдущей неделей, количество случаев инфицирования увеличилось на 41,5%, смертей – на 5,9%, число выздоровевших уменьшилось на 23,6%, а скорость заражения возросла более чем на 1,1%. Заболеваемость на 100 тыс. населения тоже подскочила – с 28 до 33 случаев. С конца июня по конец июля количество инфицированных увеличилось с 308 до 684 человек в неделю – заболеваемость выросла более чем в два раза. Это говорит о тенденции осложнения эпидемиологической ситуации в Молдове, как и в других странах мира.

На конец июля в РМ зарегистрировано 474 случая заболевания ковидом после прививания, что составляет 0,08%. Но это были не тяжёлые, а лёгкие формы болезни. 90% из этих почти 500 человек к моменту болезни успели получить лишь первую дозу вакцины, которая не даёт полный иммунный ответ для защиты организма.

Встречайте в Молдове

– Штамм Дельта уже зарегистрирован и в Молдове?

– О штамме Дельта ВОЗ объявила в начале мая. Он уже циркулирует в большинстве стран Европы и мира. С 28 июня по 27 июля, по данным ВОЗ, в Европе 90,9% из взятых проб признаны вариантом Дельта. В Азии этот показатель составляет 67%, в Африке – 71,6%, в Северной Америке – 75,6%, в Южной Америке – 9%. Таким образом видно, что данный штамм доминирует на всём земном шаре. Результаты тестов, направленных нами в Берлин, показывают, что в 12 из 15 случаев болезнь вызвана штаммом Дельта. Это означает, что в РМ, как и в других странах мира, циркулирует этот вариант ковида. Но сейчас стало больше сложных форм. Если раньше их было в пределах 7–8%, то сегодня этот показатель вырос до 13%. К тому же для варианта Дельта характерна вирулентность в три-четыре раза выше.

– У штамма Дельта другие симптомы или те же, при том что состояние больного может ухудшаться намного быстрей?

– Пути передачи штамма Дельта те же, что и у SARS-CoV-2, одинаковая клиника, только симптомы более выраженные, эволюция болезни более тяжёлая, количество смертельных исходов выше, к тому же этот штамм провоцирует болезнь и у молодёжи. По сравнению с британским штаммом Альфа, Дельта поражает детей в возрасте от 5 до 12 лет и взрослых до 50 лет. Этот штамм требует от системы здравоохранения большего числа госпитализаций, а срок пребывания в медучреждении продолжительней – дольше чем 15–21 день. Из-за тяжести случаев нужно будет больше койко-мест в отделениях интенсивной терапии. Больше также потребуется лекарств и медицинского персонала.

– Каким может быть самый мрачный сценарий развития эпидемиологической ситуации при распространении штамма Дельта, если население не будет вакцинироваться?

– Надеюсь, мы не окажемся в такой ситуации. Однако все эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что эта волна ожидается в европейском регионе ориентировочно в сентябре. В этом месяце как раз дети возвращаются в дошкольные и школьные учреждения. Свой вклад внесут и отпускники, многие из которых в летний период уезжают за границу на отдых, в страны, где регистрируются существенные показатели инфицирования ковидом. Можно заразиться в самолётах, поездах и в автобусах, где большое количество отпускников добираются до места отдыха и обратно. Поэтому вероятность привезти домой инфекцию достаточно велика.

Лучшая защита – вакцинация

– Как защититься от болезни, если в отпуск всё же хочется поехать?

– Меры предосторожности всем хорошо известны. У нас есть самые разные виды вакцин, предоставляются они бесплатно, пункты вакцинации открыты повсюду – и в медицинских учреждениях, и в сёлах, и есть даже мобильные передвижные пункты вакцинации.

– Какие сегодня вакцины предлагаются гражданам Республики Молдова?

– Есть AstraZeneca, SinoPharm, SinoVac, Sputnic V, Johnson & Johnson и Pfizer. Осталось только захотеть и пойти провакцинироваться. Каждый может выбрать ту вакцину, которую пожелает. На конец июля привито около 16% населения, но в некоторых населённых пунктах этот показатель ниже 10%. Лучше дело обстоит с защитой медицинских кадров – на 86%, а персонал отделений интенсивной терапии вакцинирован на 91%.

– Что нужно сделать, чтобы население прививалось при наличии такого разнообразия вакцин?

– О необходимости и важности вакцинации нужно говорить в семье, на работе, в кругу друзей и родных, в системе образования – везде, где есть возможность донести информацию до граждан. Чтобы к осени мы были защищены. У нас есть немного времени, чтобы подготовиться к следующей волне и, согласно Национальному плану вакцинации, привить хотя бы 70% населения. К этому следует подойти со всей ответственностью. Ковид не отступит ни к осени, ни к концу года, если люди не будут вакцинироваться. Если раньше у населения не было выбора, многие ожидали определённой вакцины, то теперь этой проблемы нет. Людям следует понимать: если они вакцинируются, то будут защищены и получат возможность свободно путешествовать, предъявляя на границах соответствующий сертификат.

– Насколько эффективны против штамма Дельта вакцины, предлагаемые нашим гражданам?

– Все вакцины, используемые в Республике Молдова, одобрены Всемирной организацией здравоохранения, за исключением Спутника V, которая находится на этапе утверждения в ВОЗ и в Европейском агентстве по лекарствам, и защищают от вируса SARS-CoV-2, провоцирующего инфекцию COVID-19.

Иммунный ответ

– Как объяснить случаи, когда ковид был выявлен у привитых граждан?

– На конец июля в Республике Молдова зарегистрировано 474 случая заболевания ковидом после прививания, что составляет 0,08%. Но это были не тяжёлые, а лёгкие формы болезни. 90% из этих почти 500 человек к моменту болезни успели получить лишь первую дозу вакцины, которая не даёт полный иммунный ответ для защиты организма. У всех заболевших выявлен положительный результат теста, который был сделан в среднем в течение 13 дней. Это говорит о том, что они прививались первой дозой уже во время инкубационного периода.

– Что будет через 6 – 12 месяцев, когда не останется антител после вакцинации?

– Если по истечении определённого срока количество антител после вакцинации или болезни не будет на защитном уровне, человек при встрече с патогенным агентом (в данном случае ковид SARS-CoV-2 разных штаммов) заболеет. Некоторые учёные-эксперты говорят о необходимости в последующем периоде привиться третьей дозой. В РМ пока не приняли такого решения. Но если в этом будет необходимость, начнём прививать и третьей дозой.

Подготовила

Любовь Чегаровская