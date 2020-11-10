Аграрии выступили в поддержку Игоря Додона: Майе Санду мы не верим! Нужно спасать страну! (ВИДЕО)

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Массово выйти на выборы 15 ноября и спасти страну призывают и молдавские сельхозпроизводители. Они отмечают, что благодаря договорённостям, достигнутым Игорем Додоном с руководством Российской Федерации, они могут не только снова экспортировать свою продукцию на российский рынок, но и были освобождены от уплаты пошлин.

Вице-председатель Бричан Дорин Павалой зачитал на пресс-конференции декларацию фермеров этого района. Сельхозпроизводители боятся, что после 1 января, в случае победы Майи Санду, могут снова потерять доступ на российский рынок и лишиться льгот. В связи с этим аграрии призвали всех встать на спасение страны и проголосовать во втором туре выборов за Игоря Додона.

– Летом 2019 года были дожди, град, ветер, которые принесли огромный ущерб аграриям. Они обратились за помощью к тогдашнему правительству, возглавляемому Майей Санду, и получили 0 леев. Поэтому никто больше не верит в то, что, будучи во главе государства, она будет заботиться об аграриях. Все её заявления носят исключительно предвыборный характер, – отметил Павалой.

Аграрии призвали своих коллег мобилизоваться ради сохранения стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

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