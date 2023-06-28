Аграрии ожидают богатый урожай рапса и зерновых

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Сельскохозяйственные угодья, засеянные пшеницей, ячменём и рапсом, находятся в удовлетворительном и очень хорошем состоянии. Об этом заявили руководители районных управлений сельского хозяйства в ходе конференции с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Боля.

По текущим прогнозам, урожай в этом году будет богаче, передаёт moldpres.md. Специалисты Минсельхоза констатируют, что в ближайший период значительного роста цен не ожидается, ведомство посоветовало аграриям продавать свой товар как можно оперативнее, так как хранение и консервация продукции требуют дополнительных затрат.

Боля также отметил, что совместно с украинскими властями предпринимаются усилия по переводу потоков сельхозпродукции на железную дорогу, чтобы сократить время ожидания в пунктах пропуска.

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