Аграрии Окницкого района выразили поддержку президенту и правительству (ФОТО)

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Накануне сельхозпроизводители Окницкого района собрались в городе Атаки, чтобы выразить свою поддержку и благодарность президенту Игорю Додону и правительству во главе с Ионом Кику. Аграрии вспомнили, как в прошлом году правительство Майи Санду не только не выделило финансовую помощь пострадавшим от града фермерам, но и то, что ни один из членов кабмина не выехал тогда на место, чтобы увидеть последствия стихии. Собравшиеся осудили политиков, использующих беду фермеров в своих электоральных целях.

– Митинги против правительства Кику означают хаос в стране, потерю российского рынка, отмену экспорта наших продуктов и консерв без таможенных пошлин в РФ и другие негативные последствия для людей и страны в целом! Мы, аграрии Окницкого района, призываем наших коллег из других районов заниматься сельским хозяйством, а не политикой. Уверены, что президент и премьер-министр делают всё возможное, чтобы аграрный сектор преодолел этот тяжёлый год, – подчеркнули они.

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