Аграрии: Мы разочарованы позицией Майи Санду (ФОТО)

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Местные производители возмущены тем, что Майя Санду отклонила Закон №60 “О внутренней торговле”. Он устанавливал обязательную норму для торговых сетей, в которых доля товаров отечественного производства составляла бы не менее 50%. Представители ассоциации “UniAgro Protect” разочарованы позицией президента.

Об этом говорится в заявлении производителей, пишет tribuna.md.

– К сожалению, закон не был промульгирован. Мы разочарованы позицией госпожи президента и очень надеемся, что в будущем парламенте этот закон будет принят в приоритетном порядке, – отмечается в декларации.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон отмечал, что Майя Санду отклонила этот закон из-за страха перед Европейским союзом, так как посол ЕС в РМ Петер Михалко в ультимативной форме требовал не принимать его.

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