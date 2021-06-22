Агентство по защите прав потребителей помогло вернуть деньги обманутому путешественнику

Агентство по защите прав потребителей помогло вернуть деньги обманутому путешественнику

Житель Кишинёва направил жалобу в Агентство по защите прав потребителей. Как выяснилось, заявитель купил турпутёвку и заплатил за неё 15 438 леев. Однако после заключения договора и оплаты услуг оказалось, что предполагаемый срок пребывания на отдыхе изменился.

Согласно положениям закона, если организатор поездки вынужден внести какие-либо изменения в перечень туристических услуг, путешественник имеет право либо принять предложенные изменения, либо заявить о расторжении контракта. Клиент выбрал последний вариант, однако экономический агент не спешил с возвратом стоимости туристического пакета.

По этой причине потребитель подал жалобу. Экономического агента обязали вернуть потребителю всю сумму.

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