Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком становится инспекторатом

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Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком преобразовано в Государственный инспекторат по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей – административный орган, подведомственный Министерству экономики. Ведомство будет обеспечивать проведение государственной политики, осуществлять деятельность по надзору за рынком и государственный контроль в сферах своей компетенции, в порядке и в пределах, предусмотренных нормативно-правовой базой.

Инспекторат будет заниматься надзором за рынком непродовольственных товаров, защитой прав потребителей, государственным контролем за игорной деятельностью, контролировать соблюдение условий лицензирования в сферах своей компетенции.

Изменения на уровне организационной структуры были обусловлены необходимостью более чёткой, эффективной и прозрачной координации и организации деятельности учреждения, поясняют представители агентства в опубликованном пресс-релизе, сообщает ipn.md.

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