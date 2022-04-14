Агентство по охране окружающей среды предупредило о накоплении загрязняющих веществ в воздухе

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Агентство по охране окружающей среды сообщило, что изменение метеоситуации, а также умеренный северо-западный ветер будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

– А 15 апреля влияние теплого сектора, особенно слабого ветра, формирование тепловой инверсии от земли в ночные и утренние часы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе, – отметили в ведомстве.

В целях предотвращения увеличения опасной концентрации загрязняющих веществ в воздухе агентство предупреждает о недопустимости сжигания листьев, растительных остатков и отходов, передает moldpres.md.

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