Агентство по лекарствам выдало разрешение на несколько видов противогриппозной вакцины

Как уточнили в ведомстве, сейчас в Государственный регистр лекарств входят следующие противогриппозные вакцины: VaxigripTetra, Influvac и GCFLU. Они рекомендованы и предварительно квалифицированы Всемирной организацией здравоохранения на холодный сезон 2020 года.
– К сожалению, в этом году он будет более сложным, чем обычно, поскольку мы сталкиваемся с пандемией, вызванной COVID-19, а отрицательное развитие сезонного гриппа может оказать дополнительное давление на систему здравоохранения, – отметил директор Агентства Еремей Присяжнюк.
Врачи рекомендуют гражданам сделать прививку от гриппа, пишет moldpres.md.
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