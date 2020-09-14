Агентство по лекарствам выдало разрешение на несколько видов противогриппозной вакцины

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Как уточнили в ведомстве, сейчас в Государственный регистр лекарств входят следующие противогриппозные вакцины: VaxigripTetra, Influvac и GCFLU. Они рекомендованы и предварительно квалифицированы Всемирной организацией здравоохранения на холодный сезон 2020 года.

– К сожалению, в этом году он будет более сложным, чем обычно, поскольку мы сталкиваемся с пандемией, вызванной COVID-19, а отрицательное развитие сезонного гриппа может оказать дополнительное давление на систему здравоохранения, – отметил директор Агентства Еремей Присяжнюк.

Врачи рекомендуют гражданам сделать прививку от гриппа, пишет moldpres.md.

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